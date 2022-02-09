Россиянин Елистратов "фотофинишировал" третьим в шорт-треке на Олимпиаде

Российский спортсмен Семён Елистратов взял бронзу в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпийских Играх в Пекине.

Золото в этой дисциплине досталось корейцу Хван Дэ Хон. При этом россиянин пришёл к финишу одновременно со спортсменом из Канады Стивеном Дюубуа. В конечном итоге серебро досталось канадцу — всё решил фотофиниш.

Ранее российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не вышли на тренировку в Пекине на фоне допинг-скандала. Известно, что у одного из участников российской сборной по фигурному катанию возникли проблемы с допинг-тестом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен