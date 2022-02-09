Железняков о допинг-скандале с участием фигуристов из РФ: "*** цирк!"

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал ситуацию с российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине.

Ранее на Олимпийских играх в Пекине отложили награждение призеров командного турнира на неопределённый срок, поскольку российского спортсмена заподозрили в употреблении запрещённых веществ.

Железнякову показалось странным, что допинг был обнаружен именно тогда, когда российская команда выиграла золотую медаль.

"Это юные спортсмены, можно сказать, дети, они чисты и прекрасны! Да и никакой допинг не поможет откатать чисто программу, это понимает любой человек, немного разбирающийся в фигурном катании, и тем более спортсмен, на котором лежит такая ответственность. Чушь, бред, провокация. *** цирк!!!", — написал у себя в Facebook Железняков.

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию заняла первое место на Олимпиаде в Пекине в командном первенстве.

Страну представляли следующие фигуристы:

Марк Кондратюк;

Камила Валиева;

Анастасия Мишина и Александр Галлямов;

Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее журналист "Матч ТВ" Сергей Лисин сообщил, что фигуристов сборной России подозревают в употреблении марихуаны.

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