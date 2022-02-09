Журналист Лисин рассказал о допинге в сборной России по фигурному катанию

Бывший член сборной России по конькобежному спорту, журналист "Матч ТВ" Сергей Лисин рассказал, что фигуристы сборной России подозреваются в употреблении запрещённых веществ, в частности, марихуаны.

Ранее на Олимпийских играх в Пекине отложили награждение призеров командного турнира, поскольку российского спортсмена заподозрили в употреблении допинг-препаратов.

"Ряд людей пишет мне, что марихуана. В таком случае дам уточнение — несмотря на то, что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии Кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в Соревновательный период", — написал Лисин в своём Telegram-канале.

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в командном первенстве. Команда состояла из Марка Кондратюка, Камилы Валиевой (оба — одиночное катание), Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (парное катание), Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (танцы). Из-за допинг-скандала организаторы Игр перенесли на неопределённый срок церемонию награждения российских фигуристов, которая должна была пройти во вторник, 8 февраля.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ситуация с "допингом" у российских фигуристов — результат предвзятого отношения к России.

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