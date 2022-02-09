Российские фигуристы не вышли на тренировку на фоне допинг-скандала

Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не вышли на тренировку в Пекине на фоне допинг-скандала. Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан в своём Twitter-аккаунте.

По её словам, отказ спортсменов из РФ от тренировки на Олимпийских играх связан с тем, что у одного из участников российской сборной по фигурному катанию возникли проблемы с допинг-тестом.

"Мой источник интересуется, почему россиянин Кондратюк не вышел на тренировку сегодня. Завтра он должен выступать с произвольной программой. Другие, по логике, могут пропустить подготовку, ведь их соревнования на Олимпиаде состоятся позже", — написала Бреннан.

Журналист Джеки Вонг в Twitter также добавил, что на тренировку не пришли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые не выступали в прошедших состязаниях.

Ранее в издании Inside the Games появился материал о том, что церемонию награждения российских фигуристов, которая должна была пройти 8 февраля, перенесли на неопределённый срок из-за допинг-скандала. Представители МОК пока отказываются от подробных комментариев по этому поводу.

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