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Автор Светлана Нерадовская

Депутат Журова сообщила, что находится в шоке от новости о допинге у россиянина

Спорт

По словам депутата Госдумы РФ Светланы Журовой, вся Россия сейчас пребывает "в лёгком шоке" из-за нарастающего допингового скандала в российской сборной по фигурному катанию.

Депутат Журова сообщила, что находится в шоке от новости о допинге у россиянина

Депутат призналась, что находится в замешательстве от такой информации, потому что в этом виде спорта историй с допингом ещё не было, и выразила опасение, что Россию могут лишить медалей при неблагоприятном развитии событий.

"Думаю, что у всех сейчас легкий шок, потому что в фигурном катании допинговых скандалов точно не было. Лишить в этом виде спорта медалей… Конечно, если будет в итоге положительный тест, то спортсменов можно проверить, но скажут, что проба была взята ранее. Тут помогут только суды и доказательства, что что-то попало в организм без воли спортсмена. Это единственный вариант. Но суды, как мы знаем, длятся не один год. В случае положительного теста медалей точно не будет", — сказала Журова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Ранее 9 февраля стало известно, что причиной отложенной церемонии награждения фигуристов-победителей командного турнира стал непонятный допинг-тест у одного из россиян.

Российские фигуристы стали победителями командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Награждать победителей должны были 8 февраля.

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СРОЧНЫЕ НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ 2022 - РОССИЙСКИХ ФИГУРИСТОВ МОГУТ ЛИШИТЬ ЗОЛОТА
Автор: Светлана Нерадовская
Темы светлана журова фигурное катание
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