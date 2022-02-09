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Автор Дмитрий Плотников

Елена Вяльбе осадила журналистов: вас летом не было, а "теперь нас нет для вас"

Спорт

Руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посетовала на то, что интерес журналистов к лыжным гонкам возникает раз в четыре года, когда российские лыжники "добывают" медали на очередной Олимпиаде.

Елена Вяльбе осадила журналистов: вас летом не было, а "теперь нас нет для вас"

"На пресс-конференции перед Олимпиадой мы были вместе с биатлонистами. Один журналист спросил: "Вам не обидно, что во всех новостях номер один сейчас — это фигурное катание?" Я сказала, что нет. Я вообще не стремлюсь к тому, чтобы мы были распиаренными. Мой сын говорит: "Каждые четыре года страна вспоминает, что всё-таки есть лыжники", - рассказывает Вяльбе.

Глава Федерации отметила, что главное — показывать достойные результаты. А как часто о них говорят, пишут, какие они распиаренные или нет — это абсолютно команду не интересует.

Елена отметила, что у них очень закрытая федерация. И мнение Вяльбе - не надо лишний раз тревожить лыжников.

"Когда за две недели до Олимпиады все вспомнили, что скоро соревнования, стали просить: "Дайте нам номера телефонов того, этого. Нам нужны фотографии, видео, интервью». Я спрашиваю: "А где вы были летом?". Ребята, когда все тренировались, вы могли приехать, поговорить с ними, сделать хорошие фильмы и сейчас их показывать. Вас не было, а теперь нас нет для вас", – подчеркнула глава Федерации лыжных гонок России.

Сегодня в активе наших лыжников уже 4 медали: золотую в мужском скиатлоне выиграл Александр Большунов, серебрянную в этой же гонке завоевал Денис Спицов, а в той же дисциплине у женщин - Наталья Непряева, бронзовую медаль накануне в спринте завоевал Александр Терентьев.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Автор: Дмитрий Плотников
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