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Автор Дмитрий Плотников

Олимпиада, 9 февраля: Россия останется без лыж и биатлона. Медалей не ждать?

Спорт

Четвёртый день Олимпийских игр получился весьма насыщенным для болельщиков сборной России. Борьба за медали началась ещё утром в сноуборде, а потом и в лыжах, и биатлоне, и коньках, и женских санях. После столь яркого дня надо чуть перевести дух.

Олимпиада, 9 февраля: Россия останется без лыж и биатлона. Медалей не ждать?

Завтра, 9 февраля, в Пекине будет разыграно всего 6 комплектов наград. И почти все они могут "проплыть" мимо нас. В горных лыжах россиянки выступают, однако на медали не претендуют, также и в мужском лыжном двоеборье.

Остаются сноуборд-кросс, заезды на двухместных санях и забеги на 1500 метров в шорт-треке.

В очень зрелищном сноуборд-кроссе конкуренция довольно высокая, но это весьма непредсказуемый вид спорта, а значит, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина будут пробовать сотворить сенсацию.

В санях у нас 2 экипажа: Денисьев/Антонови и Богданов/Прохоров. Шансы на медаль очень невелики.

Единственный вид, где реально можно ждать медалей – шорт-трек. 1500 м – коронная дистанция Семёна Елистратова. Он и в Пхёнчхане добыл бронзовую награду в этой дисциплине, и в Китае готов побороться за "золото".

Мужская сборная России по хоккею наконец-то вступает в бой. В 1-м туре группового этапа росияне сыграют со Швейцарией.

Также завтра начнётся мужской турнир по кёрлингу. Здесь мы встречаемся с американцами.

9 февраля, среда. День пятый. Разыгрывается 6 комплектов наград
Расписание финалов
06:45. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Втораяя попытка
10:50. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 километров
16:13. Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Финал
16:35. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. Втораяя попытка

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Автор: Дмитрий Плотников
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