Фигуристка Анастасия Мишина ответила на вопрос BBC: "Я ни*** не поняла"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анастасия Мишина в ответ на вопрос иностранных журналистов случайно выругалась.

Российская фигуристка Анастасия Мишина на пресс-конференции в беседе с представителями иностранных СМИ дала своеобразный ответ журналистке BBC после победы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Мишиной задавали вопросы на английском языке. У спортсменки поинтересовались, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.

Фигуристка довольно бойко отвечала на английском языке, однако в какой-то момент растерялась.

"Я ****** не поняла", — ответила Мишина нецензурно, не уловив сути вопроса.

На помощь чемпионкt пришли коллеги, которые быстро перевили ей вопрос СМИ. Забавный эпизод рассмешил фигуристов и моментально разошёлся по всем пабликам в Сети.

"Это были последние пять секунд программы, так что всё нормально", — объяснила Мишина.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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