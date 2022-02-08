Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предложение канадской журналистки Сары Дженкинс убрать фигурное катание из Олимпиады из-за доминирования РФ. Также сотрудница СМИ подчёркивала, что миру не стоило позволять российским спортсменам принимать участие в Играх.

"Я не понимаю, какая у них мотивация, когда они говорят такие вещи про нас. Что им Россия такого сделала? Придурков много! Я не хочу обсуждать их", — сказала Тарасова в разговоре с "РБ Спорт".

Вместе с этим она положительно оценила выступления спортсменов РФ на Олимпиаде. Как подчеркнула Тарасова, россияне получат ещё много золотых медалей.

Ранее Дженкинс заявила, что из-за постоянного превосходства некоторых стран часть видов спорта необходимо исключить из программы. Например, журналистка призвала убрать конькобежный спорт, поскольку в соревнованиях зачастую выигрывают Нидерланды.

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