Цветков последним выстрелом проиграл медаль Олимпиады в Пекине

Российский биатлонист Максим Цветков драматично проиграл борьбу за медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсмен, который лидировал на протяжении всей дистанции, допустил промах последним выстрелом и финишировал четвёртым.

Цветков на 3,8 секунды отстал от норвежца Йоханнеса Бё, который финишировал с двумя промахами. Вторым, преодолев 20-километровую дистанцию, неожиданно стал белорус Антон Смольский - биатлонист смог закрыть все мишени.

Победителем гонки стал француз Кинтен Фийон Майе, который с двумя промахами показал блестящую скорость.

Результаты гонки:

Кинтен Фийон Майе (Франция, 2 промаха) — 48 минут 47,4 секунды. Антон Смольский (Белоруссия, 0) — +14,8. Йоханнес Бё (Норвегия, 2) — +31,1. Максим Цветков (Россия, 1) — +34,9.

Россиянин Александр Логинов занял десятое место, Эдуард Латыпов — 11-е. Биатлонисты допустили по три промаха.