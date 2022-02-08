Российский биатлонист Максим Цветков драматично проиграл борьбу за медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсмен, который лидировал на протяжении всей дистанции, допустил промах последним выстрелом и финишировал четвёртым.
Цветков на 3,8 секунды отстал от норвежца Йоханнеса Бё, который финишировал с двумя промахами. Вторым, преодолев 20-километровую дистанцию, неожиданно стал белорус Антон Смольский - биатлонист смог закрыть все мишени.
Победителем гонки стал француз Кинтен Фийон Майе, который с двумя промахами показал блестящую скорость.
Результаты гонки:
Россиянин Александр Логинов занял десятое место, Эдуард Латыпов — 11-е. Биатлонисты допустили по три промаха.
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