Большунов не будет бороться в спринтерской гонке на ОИ в Пекине 8 февраля

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в скиатлоне Александр Большунов не будет принимать участие в спринте, который состоится на Олимпиаде 8 февраля в 15:00 мск. Об этом проинформировал старший тренер российской сборной Юрий Бородавко.

"Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал. Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко", — объяснил Бородавко в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Большунов блестяще выиграл олимпийское золото в скиатлоне 6 февраля, которое стало первой олимпийской наградой высшей пробы для российского лыжника. На прошлой Олимпиаде ему удалось завоевать три серебряные и одну бронзовую награду.

В спринте свободным стилем, который пройдёт сегодня, 8 февраля, Россия будет представлена Артёмом Мальцевым, Александром Терентьевым и Сергеем Устюговым.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен