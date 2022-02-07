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Автор Светлана Нерадовская

Алек Болдуин остался в восторге от выступления Валиевой на льду Пекина

Спорт

По словам американского актёра Алека Болдуина, выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине пробрало его до глубины души.

Алек Болдуин остался в восторге от выступления Валиевой на льду Пекина

Голливудский актёр поблагодарил россиянку за её выступление, которое он назвал подарком, в котором заключена "вся красота этого мира".

"Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира", — такими словами Болдуин поблагодарил спортсменку в своём Instagram.

Показанная сегодня, 7 февраля, произвольная программа принесла Валиевой победу в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине, несмотря на падение во время четверного тулупа. Блестящий прокат Валиевой укрепил победу российской сборной в командном турнире на Олимпиаде, о которой было известно заранее, ещё накануне.

На данный момент Россия в медальном зачёте на Играх в Пекине находится на первом месте.

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Камила Валиева. Женщины. Произвольная программа. Командные соревнования. Фигурное катание. Олимпийские Зимние игры 2022 в Пекине
Автор: Светлана Нерадовская
Темы фигурное катание
Новости
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