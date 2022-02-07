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Автор Светлана Нерадовская

Фигурист Кацалапов рассказал об участии в Олимпиаде без флага России

Спорт

Российский фигурист, капитан сборной РФ в командном турнире на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов рассказал, каково это для спортсменов — оказаться лишёнными на Играх национального флага и гимна.

Фигурист Кацалапов рассказал об участии в Олимпиаде без флага России

"Мы выступаем без флага уже не первую Олимпиаду. Но флаг у нас внутри. Мы очень патриотичны и любим свою родину", — сказал Кацалапов в беседе с Sport24.

Ранее стало известно, что российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде-2022, уверенно обойдя США и Японию, следующих за ними.

Заменой национальному флагу для российских атлетов на Олимпиаде стал флаг Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee). Причиной невозможности российской сборной выступать под своим флагом стали санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Вместо гимна РФ для призёров-россиян на Играх будет звучать часть Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

 

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Сборная России на Олимпиаде - 2022 в Пекине: Флаг не государственный, вместо гимна Чайковский
Автор: Светлана Нерадовская
Темы фигурное катание
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