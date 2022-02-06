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Автор Валентина Севрюгина

Навка назвала позором поступок украинских спортсменов на Олимпиаде

Спорт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на поступок украинских спортсменов, которые не стали, стоя, аплодировать после проката российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это позор. Тем более, они молодые ребята. Зачем это делать? Это очень некрасиво. Стыдно за них", — сказала Навка.

Она также подчеркнула, что спортсмены должны поддерживать друг друга, а во время Олимпиады во всём мире останавливаться неурядицы.

Ранее Камила Валиева в короткой программе на командном турнире на Олимпийских играх в Пекине заняла первое место. Ей аплодировали все: канадцы, американцы, грузины… Кроме украинцев, которые демонстративно всё проигнорировали.

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россия украина татьяна навка камила валиева олимпиада в пекине
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