"Идиот!": Губерниев об американском журналисте, спросившем Большунова о допинге

Российский комментатор Дмитрий Губерниев довольно живо отреагировал на вопрос американского журналиста, который после результатов мужского скиатлона на Олимпиаде в Пекине задал лыжнику Александру Большунову вопрос про допинг.

«Мой американский коллега, который задал вопрос Большунову о допинге, — идиот. Что ещё он мог спросить? Даже норвежцы уже всё поняли. Он бы ещё мог спросить, что Саша думает о якобы перемещениях военнослужащих. Что с них станется, нужно перестать обращать внимание», — заявил Губерниев.

Сам лыжник резко ответил на обвинения от журналиста FastierSkier.com Натаниэля Херца. Правда, до какого-то скандала не дошло. Россиянин провокацию выдержал и предложил приехать посмотреть на тренировки сборной России, чтобы такие вопросы отпали раз и навсегда.

Напомним, Александр Большунов выиграл скиатлон и принёс российской команде первую золотую медаль на ОИ в Пекине. Вторым пришел также россиянин Денис Спицов.