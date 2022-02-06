Впервые с 1988 года сборная России завоевала 5 медалей в первые 2 дня зимней Олимпиады.
По результатам двух дней зимних Олимпийских Игр на счету нашей сборной 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Такое количество наград российские спортсмены в последний раз завоевывали на Играх в 1988 году в Калгари, когда выступали как сборная СССР (2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали).
Итак, у нас одна золотая и две серебрянные медали в лыжных гонках (всего три), а также бронза в биатлоне и фристайле.
Ждем золота в командном соревновании в фигурном катании!
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