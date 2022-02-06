Анастасия Смирнова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Анастасия Смирнова привнесла в копилку сборной России бронзовую награду. Спортсменка выступала в дисциплине фристайл.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лидером соревнований стала австралийка Джакара Энтони. Второй стала американка Джелин Кауф.

Смирнова соревновалась в разделе фристайл под названием могул. Спортсменки спускались на горных лыжах по бугристому склону и выполняли прыжки на трамплинах.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Могул

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.

2. Джелин Кауф (США) — 80,28.

3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.

4. Перрин Лаффон (Франция) — 77,36.

5. Анри Кавамура (Япония) — 77,12.

6. Оливия Джаччо (США) — 75,61.

По итогам первого финала не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова. На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен