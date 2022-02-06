Российская лыжница Анастасия Смирнова привнесла в копилку сборной России бронзовую награду. Спортсменка выступала в дисциплине фристайл.
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла третье место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лидером соревнований стала австралийка Джакара Энтони. Второй стала американка Джелин Кауф.
Смирнова соревновалась в разделе фристайл под названием могул. Спортсменки спускались на горных лыжах по бугристому склону и выполняли прыжки на трамплинах.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Могул
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09.
2. Джелин Кауф (США) — 80,28.
3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.
4. Перрин Лаффон (Франция) — 77,36.
5. Анри Кавамура (Япония) — 77,12.
6. Оливия Джаччо (США) — 75,61.
По итогам первого финала не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова. На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Депутат Госдумы Олег Смолин призвал политиков и врачей открыто говорить населению, что прививка не защищает от заражения COVID-19.