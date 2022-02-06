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Автор Елена Былкина

Пьедестал почёта не выдержал российского лыжника Большунова

Спорт

Александр Большунов, взявший золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде-2022, не рассчитал силы и повредил ступенчатую площадку для награждения победителей.

Пьедестал почёта не выдержал российского лыжника Большунова

Первый золотой медалист России на Олимпиаде в Пекине очень эффектно приземлился на пьедестал почёта. Лыжник прыжком запрыгнул на конструкцию, которая не выдержала веса российского спортсмена.

Нижняя часть площадки с изображением олимпийских колец отвалилась. Чемпион попытался поправить разваливающуюся конструкцию, однако это ему не удалось. Впрочем, это не помешало лыжнику получить свою заслуженную медаль.

Большунов одержал победу в забеге на лыжах в на 30 км и принёс сборной России первую золотую медаль Игр-2022. Серебро досталось другому россиянину Денису Спицову. Третьим стал представитель Финляндии Иво Нисканен.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в скиатлоне России удалось показать идеальный финиш.

"Рядом никого, а прикрывает наш!" — написала дипломат в своём ТГ-канале.

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ЗОЛОТО и Серебро. Большунов и Спицов рвут норвежцев. Скиатлон. Лыжные гонки. Олимпиада 2022 Пекин
Автор: Елена Былкина
Темы денис спицов мария захарова александр большунов
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