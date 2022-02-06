Позор США: Сборная по хоккею устроила пьяный дебош на Олимпиаде в Нагано

На Олимпийских играх-1998 в Нагано Соединённые Штаты смогли выставить по-настоящему легендарную сборную по хоккею. На спортсменов возлагались высокие надежды, но выступление хоккеистов закончилось пьяном дебошем в Олимпийской деревне.

Звёзды НХЛ Майк Рихтер, Майк Модано, Брайан Лич, Джереми Рёник, Бретт Халл, Кит Ткачук - команда в практически том же составе в 1996 году забрала Кубок мира. В Нагано сборная США сыграла всего 4 матча, причём выиграла только у Белоруссии, пишет Чемпионат.Ру. Уступив Швеции (2:4) и Канаде (1:4) американцы смогли попасть в плей-офф, но в первом же четвертьфинальном поединке потерпели поражение от Чехии. Несмотря на отличную игру хоккеистов из-за океана, Гашек, Ягр и компания не оставили им шансов.

Провалом на хоккейном турнире дело не ограничилось, после вылета из турнира пьяные игроки сборной США устроили дебош и погром в Олимпийской деревне. Позже американские СМИ сообщали, что спортсмены громили собственные апартаменты, ломали стулья и опустошали огнетушители, выкидывая их позже с балконов во внутренний дворик. Помимо материального ущерба, своим поведением хоккеисты проявили неуважение к принимающей стороне и опозорили собственную страну.

Утром спортсмены пытались оправдаться, заявляя, что тихо проводили время в номерах и играли карты, а во всём виновата дешёвая мебель, которая ломалась под их исполинским весом. По словам хоккеистов, они не знают, откуда взялись выбитые окна и разломанная мебель. Но в марте 1998 года оргкомитет Нагано получил денежный перевод от защитника команды Криса Челиоса.

Перед следующей Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити сборная США клятвенно пообещала, что подобного больше не повторится.

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