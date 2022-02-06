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Автор Екатерина Широкова

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Спорт

Российский фигурист Марк Кондратюк "откатал" произвольную программу и укрепил лидерские позиции сборной России на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнования спортсмен получил 181,65 балла.

Лидером стал представитель японской сборной Юма Кагияма с результатом 208,94 балла, на третьей позиции оказался американец Винсент Чжоу с показателем 171,44 балла.

Оценка Кондратюка добавили в копилку российской сборной баллов и результат составляет 45 очков в сборной России. Американцы по результатам проката отстают на три очка, пишет ТАСС.

Так, согласно результатам, позиции команд распределились следующим образом:

  • России — 45 очков,
  • США — 42 очка,
  • Японии — 39 очков,
  • Канада — 30 очков,
  • Китая — 29 очков.

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Кому мешает Олимпиада?
Автор: Екатерина Широкова
марк кондратюк фигурное катание олимпиада в пекине
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