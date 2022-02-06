Российский фигурист Марк Кондратюк "откатал" произвольную программу и укрепил лидерские позиции сборной России на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнования спортсмен получил 181,65 балла.
Лидером стал представитель японской сборной Юма Кагияма с результатом 208,94 балла, на третьей позиции оказался американец Винсент Чжоу с показателем 171,44 балла.
Оценка Кондратюка добавили в копилку российской сборной баллов и результат составляет 45 очков в сборной России. Американцы по результатам проката отстают на три очка, пишет ТАСС.
Так, согласно результатам, позиции команд распределились следующим образом:
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