«Хватит обниматься с этими русскими!» Норвежцы раскритиковали своих лыжников

Первые медали российской сборной на Олимпийских играх-2022 принесли лыжники. Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне, а наши биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете. В обоих соревнованиях победили норвежцы, но на родине их раскритиковали за слишком дружеское общение с соперником.

Ещё до начала женской индивидуальной лыжной гонки победу прочили Терезе Йохауг. Норвежской спортсменке через несколько месяцев исполнится 34 года, но золотая медаль в скиатлоне не составила для неё особого труда, пишет СпортЭкспресс. Единственной соперницей для неё была Наталья Непряева, но россиянка уступила лидеру полминуты.

На финише камеры зафиксировали объятья Йохауг и Непряевой, чем был взбешён Петтер Нортуг - двухкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Свою позицию он выразил довольно резко: «Хватит обниматься с этими русскими!». С Нортугом не согласился журналист из Норвегии Петтер Скинстад: «Следует отдать должное Непряевой, она выдала мощный финиш».

Сейчас китайские горы ждут продолжения дуэли России и Норвегии, за медали поборются Александр Большунов и Йоханнес Клебо. По мнению многих экспертов, среди которых бывший член штаба сборной Норвегии Ханс Кристиан Стадхейм, фаворит этой гонки Большунов. Он больше готов к высотной трассе и в настоящий момент находится в отличной форме.

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