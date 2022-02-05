Российские биатлонисты завоевали бронзу в олимпийской смешанной эстафете

Биатлонисты из РФ принесли национальной сборной вторую медаль Олимпийских игр в Пекине. Они завоевали бронзу в смешанной эстафете.

Сборная России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине

Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Им понадобилось 13 дополнительных патронов. Кроме того, спортсмены заходили на один штрафной круг.

Для всех участников российской команды бронзовая медаль стала первой олимпийской наградой в карьере.

Золото получила сборная Норвегии с результатом 1 час 6 минут 45,6 секунды, серебро — сборная Франции, уступившая победителям всего 0,9 секунды.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сообщил в интервью РИА Новости, что очень доволен выступлением россиян.

"Замечательная гонка! Я поздравляю и тренеров, и Союз биатлонистов России! Было приложено много усилий", — сказал он.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева принесла России первую медаль. Она выиграла серебро в скиатлоне.

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