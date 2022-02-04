Журова сделала прогноз по медалям у фигуристов на ОИ-2022

Российские фигуристы способны собрать всё золото на Олимпиаде в Пекине. Однако судьи, вероятно, отдадут только три высших награды нашей команде. Такой прогноз сделала олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Радио 1".

Депутат отметила, что фигурное катание традиционно очень сильный вид спорта в России. Она добавила, что и команда у нас сейчас сильная, поэтому могла бы претендовать на все пять разыгрываемых комплектов наград в этом виде спорта.

Однако, по мнению Журовой, настраиваться надо на четыре, а, скорее всего, даже три медали, так как судьи вряд ли отдадут всё золото России и могут занизить баллы. Фактор субъективной оценки здесь тоже присутствует, заключила олимпийская чемпионка.

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