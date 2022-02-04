Спортсменка из Украины отказалась дружить с русскими на ОИ из-за политики

Бобслеистка из Украины Лидия Гунько, принимающая участие в Олимпийских играх в Пекине, рассказала корреспонденту CNN о своём отношении к российским спортсменам.

Она отметила, что не хочет дружить с участниками Олимпиады из РФ. По её мнению, Россия хочет нарушить территориальную целостность Украины.

"Мы явно не дружим с российскими спортсменами. Но мы должны тренироваться и выступать с ними. Поскольку РФ хочет нарушить нашу целостность, нам не легко идти на контакт с этими людьми на Олимпиаде", — сказала Гунько.

Украинская бобслеистка добавила, что от действий России "пострадали" многие её друзья и родственники. Однако она не объяснила, какие именно неудобства доставила им РФ.

Гунько также поделилась, что её близкие проживают не только на Украине, но и в России. Она ждёт от них большой поддержки во время состязаний.

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