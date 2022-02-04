Украинский фигурист Никитин по-русски ответил на вопросы российских журналистов

Фигурист олимпийской сборной Украины Максим Никитин на вопросы российских журналистов отвечал по-русски.

Спортсмен выразил надежду, что каждый участник различных соревнований сможет говорить на языке, на котором пожелает:

"Я надеюсь, каждый… может говорить на любом языке, на котором хочет. В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами", — сказал украинский фигурист.

Напомним, Максим Никитин выступает в танцах на льду в паре с Александрой Назаровой. Именно они стали победителями зимней Универсиады 2017 г.

"Если люди ведут нормальный диалог… Адекватные вопросы — адекватные ответы", — ответил спортсмен на вопрос, дали ли сборной Украины рекомендации не говорить на русском языке.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко, отвечая на вопросы журналистов из России, заявил, что на этих Олимпийских играх спортсмены из Незалежной говорят только на "украинском или английском". По его словам, это они делают, "чтобы быть здесь".

Также украинских спортсменов перед Играми проинструктировали в Минспорте, например, не стоять рядом с россиянами и не фотографироваться с ними.

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