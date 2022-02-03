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Автор Светлана Нерадовская

Валуев рассказал о двойной ценности побед атлетов РФ без национального флага

Спорт

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с NEWS. ru отметил, что иностранцам невыносимо видеть, как российские спортсмены становятся олимпийскими чемпионами, находясь в условиях жёстких ограничений.

Валуев рассказал о двойной ценности побед атлетов РФ без национального флага

Валуев напомнил, что несмотря на то, что атлетам из России приходится выступать на Играх без национальной символики — российского флага и гимна — они всё равно "вырывают" эти победы, которые с таких условиях становятся ещё более ценными. По мнению парламентария, спортсмены из других стран не смогли бы так достойно выступать, как россияне, если бы на них наложили такие же суровые ограничения.

Валуев заметил, что наличие или отсутствие национальной атрибутики не имеет решающего значения, потому что во всём мире "и так знают, чьи это спортсмены".

"На этом фоне их победы выглядят вдвойне ценными. Мы это знаем и в напутственных словах им говорим, и они это прекрасно знают: чем больше нас бьют — мы крепчаем. Когда наши спортсмены, несмотря ни на что, в условиях всеобщего "уууу" болельщиков выигрывают, это вдвойне ценно. Теперь подумаем, смогли бы их атлеты в таких условиях выступать. Можно только рассуждать. А наши могут. Это всех злит ещё больше, а наших ещё больше радует, потому что иностранцы бессильны", — сказал Валуев.

По распоряжению WADA российским атлетам до конца 2022 года запрещено выступать на международных состязаниях с национальным флагом РФ, а также использовать российский гимн. В связи с этим национальный флаг РФ для сборной России на Олимпиаде в Пекине было решено заменить символикой Олимпийского комитета России, как это было сделано на Играх в Токио-2020.

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Олимпиада — Россия — допинг. Как наши спортсмены остались без флага и гимна / @Максим Кац
Автор: Светлана Нерадовская
Темы николай валуев
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Валуев рассказал о двойной ценности побед атлетов РФ без национального флага
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