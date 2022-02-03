"Откуда столько понтов": в сборной России раскол из-за самолёта хоккеистов

Российские спортсмены недовольны, что наша хоккейная сборная летела в Пекин на отдельном самолёте.

Решение сборной лететь на Олимпиаду отдельно, чтобы ограничить контакты с другими, взорвало информпространство. Пока фанаты хвалят хоккеистов за ответственное отношение к здоровьюипрофессионализм, другие болельщики задаются вопросами. Чем это хоккеисты заслужили привилегированное положение?

"Отдельный самолёт" задел и коллег хоккеистов по олимпийской сборной. Некоторые настолько обижены, что открыто говорят о несправедливости.

— Если это правда, что они отказались лететь с другими представителями нашей сборной, которые проделали большой путь, преодолели много трудностей, сдавали каждый день ПЦР-тесты… Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом.

Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное, — сказал в эфире "Матч ТВ" олимпийский чемпион Сочи по шорт-треку Руслан Захаров.

Понять Захарова можно, ведь другие наши сборники тоже попали на Олимпиаду не с улицы: соблюдали все требования, проходили тестирование. И они тоже делают всё, чтобы никто не заразился.

— Сильно удивилась. Ладно бы ещё Овечкин, Малкин и какие-то другие мощные НХЛовцы так сказали. У них всё-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодёжи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну, а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным, — возмутилась в интервью "Матч ТВ" лучшая прыгунья на лыжах с трамплина в истории России Ирина Аввакумова.

Наверняка, кто-то ещё выскажется на эту тему. Но большинство предпочтут не накалять страсти, чтобы не расплескать энергию перед Играми. И очень не хотелось, чтобы все привело к расколу в сборной.

Мы и так без флага и гимна, да ещё в условиях, близких к ЧП. Очень хочется, чтобы все россияне были одним целым.