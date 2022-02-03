Международный олимпийский комитет высказался о предложении главы ФИФА Джанни Инфантино проводить мировок первенство по футболу каждые два года.
Члены МОК дали свои отрицательные комментарии на предложение от президента Международной федерации футбола на 139-й сессии Комитета.
К примеру, категорически против таких частых ЧМ высказывались: глава Национальных олимпийских комитетов Африки Мустафа Берраф, Рю Сын Мин (член Комиссии спортсменов МОК) и Ненад Лалович (глава Объединенной всемирной федерации борьбы).
Дальнейшие споры по этому вопросу прервал президент МОК Томас Бах.
Мы хотели бы обсудить это с президентом ФИФА, но это невозможно, потому что позавчера он отменил свой визит на конференцию. Мы не должны обсуждать это сейчас в более широком масштабе в его отсутствие в знак уважения к нашему коллеге, - подытожил Бах.
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