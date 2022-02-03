Пекин обманул МОК: Олимпиада-2022 может стать самой дорогой в истории

Практика последних лет показывает, что каждая следующая Олимпиада обходится организаторам дороже предыдущей. Китай пообещал МОК провести бюджетные Олимпийские игры, но по подсчётам экспертов оказалось, что расходы выше официального бюджета примерно в десять раз.

Летняя Олимпиада-2008 в Пекине установила финансовый рекорд своего времени, на неё было потрачено 43 млрд долларов. Во время заявочной кампании власти Китая заверили Международный олимпийский комитет, что смогут организовать Игры-2022 за 3,9 млрд долларов, воспользовавшись наследием Олимпиады-2008. В борьбе за право проведения Игр с Алма-Атой именно экономичность стала решающим фактором, и честь провести всемирные соревнования получила КНР, пишет РБК

МОК вынуждает организаторов экономить. Бюджет Пекина-2008 (40 млрд долларов) и Сочи-2014 (50 млрд долларов) являются неподъемными для многих стран — десятки городов сняли свои заявки на проведение спортивного форума.

Несмотря на обещание уложиться в 3,9 млрд долларов, траты китайских властей оказались кратно больше. Только одна пекинская олимпийская деревня обошлась в 3,2 млрд долларов. 15 млрд долларов стоили автомагистрали, соединяющие олимпийские кластеры, а 9,2 млрд долларов было потрачено на железную дорогу между Пекином, Яньцинем и Чжанцзякоу.

Даже не учитывая целый ряд трат и операционных расходов, Олимпийские игры-2022 уже обошлись Китаю в 34,2 млрд долларов.

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