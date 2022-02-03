Практика последних лет показывает, что каждая следующая Олимпиада обходится организаторам дороже предыдущей. Китай пообещал МОК провести бюджетные Олимпийские игры, но по подсчётам экспертов оказалось, что расходы выше официального бюджета примерно в десять раз.
Летняя Олимпиада-2008 в Пекине установила финансовый рекорд своего времени, на неё было потрачено 43 млрд долларов. Во время заявочной кампании власти Китая заверили Международный олимпийский комитет, что смогут организовать Игры-2022 за 3,9 млрд долларов, воспользовавшись наследием Олимпиады-2008. В борьбе за право проведения Игр с Алма-Атой именно экономичность стала решающим фактором, и честь провести всемирные соревнования получила КНР, пишет РБК
МОК вынуждает организаторов экономить. Бюджет Пекина-2008 (40 млрд долларов) и Сочи-2014 (50 млрд долларов) являются неподъемными для многих стран — десятки городов сняли свои заявки на проведение спортивного форума.
Несмотря на обещание уложиться в 3,9 млрд долларов, траты китайских властей оказались кратно больше. Только одна пекинская олимпийская деревня обошлась в 3,2 млрд долларов. 15 млрд долларов стоили автомагистрали, соединяющие олимпийские кластеры, а 9,2 млрд долларов было потрачено на железную дорогу между Пекином, Яньцинем и Чжанцзякоу.
Даже не учитывая целый ряд трат и операционных расходов, Олимпийские игры-2022 уже обошлись Китаю в 34,2 млрд долларов.
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