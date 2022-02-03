EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Пекин обманул МОК: Олимпиада-2022 может стать самой дорогой в истории

Спорт

Практика последних лет показывает, что каждая следующая Олимпиада обходится организаторам дороже предыдущей. Китай пообещал МОК провести бюджетные Олимпийские игры, но по подсчётам экспертов оказалось, что расходы выше официального бюджета примерно в десять раз.

Пекин обманул МОК: Олимпиада-2022 может стать самой дорогой в истории

Летняя Олимпиада-2008 в Пекине установила финансовый рекорд своего времени, на неё было потрачено 43 млрд долларов. Во время заявочной кампании власти Китая заверили Международный олимпийский комитет, что смогут организовать Игры-2022 за 3,9 млрд долларов, воспользовавшись наследием Олимпиады-2008. В борьбе за право проведения Игр с Алма-Атой именно экономичность стала решающим фактором, и честь провести всемирные соревнования получила КНР, пишет РБК

МОК вынуждает организаторов экономить. Бюджет Пекина-2008 (40 млрд долларов) и Сочи-2014 (50 млрд долларов) являются неподъемными для многих стран — десятки городов сняли свои заявки на проведение спортивного форума.

Несмотря на обещание уложиться в 3,9 млрд долларов, траты китайских властей оказались кратно больше. Только одна пекинская олимпийская деревня обошлась в 3,2 млрд долларов. 15 млрд долларов стоили автомагистрали, соединяющие олимпийские кластеры, а 9,2 млрд долларов было потрачено на железную дорогу между Пекином, Яньцинем и Чжанцзякоу.

Даже не учитывая целый ряд трат и операционных расходов, Олимпийские игры-2022 уже обошлись Китаю в 34,2 млрд долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Олимпийские награды из космоса
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Ольга Алексеева
Темы китай
Новости
Белоруссия опубликовала снимок украинского беспилотника: "Киев следит за нами?"
В Омске каратист несколько дней избивал девятимесячного ребёнка-инвалида
Лукашенко боится начала войны: ситуация в мире может перейти в горячую фазу
Онколог рассказал, как коронавирус влияет на печень
Симоньян озвучила правила интимных отношений среди подчинённых
В МОК раскритиковали идею Инфантино - проводить ЧМ по футболу каждые два года
"Не пущать!": Киев ограничит выезд из страны мужчин призывного возраста
Politico: США готовы перебросить тысячи солдат в Европу в случае "агрессии" РФ
Сомнолог рассказал, как не умереть во время сна
МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за нарушения границы беспилотником
Последние материалы
Ставки сделаны: любой итог кризиса РФ — США — НАТО убьёт Украину
В МОК раскритиковали идею Инфантино - проводить ЧМ по футболу каждые два года
"Не пущать!": Киев ограничит выезд из страны мужчин призывного возраста
Politico: США готовы перебросить тысячи солдат в Европу в случае "агрессии" РФ
Сомнолог рассказал, как не умереть во время сна
МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за нарушения границы беспилотником
В Сирии убиты 13 человек: Пентагон считает миссию успешной
Умерший из-за COVID-19 Мережко не доверял вакцине: "Не прошла апробацию"
Владимир Киселев рассказал, откуда возникло название группы "Земляне"
Пекин обманул МОК: Олимпиада-2022 может стать самой дорогой в истории
Популярное
Здоровье
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Непознанное и необъяснимое
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Мир. Новости мира
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу
Ирина Шлионская "Чёрный ящик" отследит все этапы климатического апокалипсиса Ирина Шлионская Любовь Степушова Индия и Китай не станут выполнять санкции США против Белоруссии Любовь Степушова Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский
Здоровье
Мясников объяснил, когда нужно принимать кроворазжижающие препараты при COVID
Интересные Новости
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США
Мир. Новости мира
Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников