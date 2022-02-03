Российские фигуристы из сборной Олимпийского комитета России не будут общаться с журналистами вплоть до окончания соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает Sport24.
"Мне сказали, что сегодня общаться не надо", — заявил российский фигурист Андрей Мозалев. На вопрос "кто запретил?" он ответил "руководитель".
То же самое подтвердил и чемпион Европы Марк Кондратюк. Как пояснил спортсмен, общаться со СМИ фигуристы будут исключительно по окончанию всех олимпийских соревнований. О причине запрета фигурист пообещал рассказать по окончанию турнира мужчин-одиночников.
Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится по 20 февраля. Командный турнир фигуристов пройдёт с 4 по 7 февраля. Затем начнутся состязания девушек и мужчин-одиночников, а после золото ОИ-2022 разыграют пары и танцевальные дуэты.
Ранее сообщалось, что украинским спортсменам, которые будут выступать на Олимпийских играх-2022, запретили стоять рядом с атлетами из России и с российским флагом.
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