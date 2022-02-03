Фигуристам из России запретили общаться с журналистами на Олимпиаде

Российские фигуристы из сборной Олимпийского комитета России не будут общаться с журналистами вплоть до окончания соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает Sport24.

"Мне сказали, что сегодня общаться не надо", — заявил российский фигурист Андрей Мозалев. На вопрос "кто запретил?" он ответил "руководитель".

То же самое подтвердил и чемпион Европы Марк Кондратюк. Как пояснил спортсмен, общаться со СМИ фигуристы будут исключительно по окончанию всех олимпийских соревнований. О причине запрета фигурист пообещал рассказать по окончанию турнира мужчин-одиночников.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится по 20 февраля. Командный турнир фигуристов пройдёт с 4 по 7 февраля. Затем начнутся состязания девушек и мужчин-одиночников, а после золото ОИ-2022 разыграют пары и танцевальные дуэты.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам, которые будут выступать на Олимпийских играх-2022, запретили стоять рядом с атлетами из России и с российским флагом.