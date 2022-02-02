Украинец обнял россиянина после поражения в финале ЧМ по ММА

Завершение чемпионата мира по смешанным единоборствам отметилось запоминающемся поединком. В финале сразились россиянин Джамалутдин Гусейнов и украинец Андрей Стоян. Несмотря на напряжённые отношения между двумя государствами на геополитической арене, украинский боец с честью признал победу и обнял противника в знак уважения, пишет "Чемпионат".

Спортсмены из России и Украины сражались в юниорской категории до 65,8 кг. Накануне боя глава Министерства молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал всех спортсменов и тренеров готовиться к провокациям со стороны российских атлетов. Также украинским бойцам рекомендовалось не попадать в кадр со спортсменами из России, когда те разворачивают триколор.

Схватка между двумя бойцами развернулась нешуточная, украинский спортсмен был в одном шаге от досрочной победы гильотиной уже в начале матча, но Гусейнову удалось прервать захват. Короткая перестрелка ударами во втором раунде закончилась попыткой Стояна перевести схватку в борьбу, что позволило Гусейнову выйти на удушающий приём. Стоит отметить невероятную волю к победе украинца — он не стал сдаваться, а предпочёл "уснуть", и бой остановил судья.

Когда прозвучал вердикт, отдавший чемпионство мира среди юниоров российскому бойцу, Гусейнов и Стоян обменялись рукопожатиями и объятиями. Такая же реакция последовала от представителей тренерского штаба сборных, они предпочли спортивный принцип взаимоуважения и не стали смешивать спорт с политикой.

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