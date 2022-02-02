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Автор Петр Ермилин

Связь с оппозицией? Двух белорусских лыжниц не пустили на Игры

Спорт

Практика последних лет показывает, что всё чаще в спорт проникает политика. Две сильные лыжницы из Белоруссии — Дарья Долидович и Светлана Андриюк — накануне объявили, что федерация запретила им бороться за медали на Олимпийских играх-2022 из-за поддержки оппозиции.

Связь с оппозицией? Двух белорусских лыжниц не пустили на Игры

Недопуск спортсменок на Олимпиаду-2022 тренер лыжниц, отец Дарьи Долидович, связывает с тем, что его решили наказать за политическую позицию, пишет "Чемпионат". Когда в 2020 году в Белоруссии разразились протесты, Сергей Долидович открыто заявлял, что не стал голосовать за действующего главу государства Александра Лукашенко.

По информации агентства Reuters, ещё 11 января Светлане и Дарье Белорусским лыжным союзом были деактивированы коды FIS. Это означает, что девушки не смогут попасть на соревнования, проводящиеся под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Отныне для них закрыты не только любые международные старты, но даже отборы к ним.

И Андриюк, и Долидович считают подобное решение несправедливым. Дарья пояснила, что хоть и согласна с политическими взглядами отца, дисквалифицировать её за это нельзя, а Светлана уже заявила, что рассматривает возможность иммиграции в Польшу.

Внимательнее отнестись к инциденту призвала депутат Госдумы РФ Светлана Журова. Парламентарий не стала исключать, что запрет выступать на Олимпиаде-2022 связан с физическими кондициями спортсменок, а поднимая шум вокруг политической подоплёки, девушки хотят попасть на Игры через Олимпийский комитет.

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Олимпиада-2020: кто испортил спортивный праздник
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Ольга Алексеева
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