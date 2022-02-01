Российские футзалисты сыграют с Украиной на чемпионате Европы

Сборная России по футзалу вышла в полуфинал 12-го чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах. Команда в первой стадии плей-офф обыграла сборную Грузии со счётом 3:1.

Судьба встречи решилась во втором тайме. Один мяч в ворота грузинской команды забил Артём Ниязов, дубль сделал Иван Чишкала.

Следующим соперником сборной России станет команда Украины. Полуфинал состоится 4 феварля в Амстердаме.

В другой полуфинальной встрече сыграют Португалия и победитель пары Испания - Словакия.

Сборная России является чемпионом Европы 1999 года. Также команда пять раз становилась на турнирах второй и два раза завоёвывала бронзу.