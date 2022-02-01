Сборная России по футзалу вышла в полуфинал 12-го чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах. Команда в первой стадии плей-офф обыграла сборную Грузии со счётом 3:1.
Судьба встречи решилась во втором тайме. Один мяч в ворота грузинской команды забил Артём Ниязов, дубль сделал Иван Чишкала.
Следующим соперником сборной России станет команда Украины. Полуфинал состоится 4 феварля в Амстердаме.
В другой полуфинальной встрече сыграют Португалия и победитель пары Испания - Словакия.
Сборная России является чемпионом Европы 1999 года. Также команда пять раз становилась на турнирах второй и два раза завоёвывала бронзу.
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