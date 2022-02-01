Украинский бойкот, успехи соперников: Пекин в ожидании российских фигуристов

Пока спортивные болельщики всего мира ждут начала Олимпийских игр-2022, фигурное катание уже подкидывает темы для обсуждения, как спортивные, так и околоспортивные. Отечественные фигуристы отправляются в Пекин 1 февраля, а пока на катке в китайской столице разогреваются иностранные спортсмены.

Пристальное внимание журналистов сейчас сосредоточено на хозяине Игр Бояне Цзине. Открытые тренировки китайского фигуриста показали, что от него можно ждать сюрпризов - он великолепно выполнил четверной лутц, правда остальные элементы были небезупречны. Американец Натан Чен также полностью готов к соревнованиям и не станет запросто расставаться с очками.

Украинский бойкот

Поводом для пересудов в журналистских кругах стало поведение украинских фигуристов - во время пресс подхода они попросили корреспондентов не использовать русскую речь, а общаться по-английски, хотя быстро стало понятно, что язык Байрона и Шекспира даётся им с трудом. Возможно, виноваты рекомендации Министерства спорта Украины, ведомство рекомендовало не использовать спортсменам из Незалежной русский язык на Олимпиаде.

Главные соперники россиян - сборная США, пока хранят молчание. По словам американского пресс-атташе, вчера национальная сборная отдыхала от медиаактивности.