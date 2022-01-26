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Автор Светлана Нерадовская

Роднина и Резцова высказались о возможной отмене Олимпиады из-за пандемии

Спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Ирина Роднина ответила на вопрос относительно возможности отмены Олимпийских Игр-2022 в Пекине вследствие пандемии.

Роднина и Резцова высказались о возможной отмене Олимпиады из-за пандемии

В беседе с RT Роднина сказала, что в свете текущей эпидемиологической ситуации стопроцентно гарантировать никто ничего не может. При этом она выразила надежду, что соревнования всё-таки будут проведены "в полном объёме" с учётом того, какому строгому контролю подвергаются атлеты, делегации и сами организаторы.

По мнению Родниной, Олимпийские Игры — это долгожданное спортивное событие, поэтому к ним готовятся более лучше, чем к другим соревнованиям.

"Олимпийские игры же проходят раз в четыре года, и подготовка к ним более тщательна. Спортсмены будут вдвойне следить за своим здоровьем. Не умею гадать на кофейной гуще. Всё решается по мере поступления. Главное — предупредить любую ситуацию. Стоит ли спортсменов селить отдельно? Я на многих соревнованиях и так любила жить одна. Так что для многих атлетов это будет вполне себе хорошим вариантом", — высказала свою точку зрения Роднина.

Другая трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова тоже настроена оптимистично. Она уверена, что отмены Олимпиады в Пекине не случится, и отказывается рассматривать отрицательный сценарий развития событий.

"Полагаю, этого не случится. Организаторы решат все вопросы. С Кристиной обсуждали этот момент. Она мне сказала: "Мама, мы на Игры поедем". Отрицательный сценарий не рассматривается. Предполагаю, в нашей сборной по биатлону точно ничего не произойдёт, никто не заболеет. Стоит ли на соревнованиях селить спортсменов отдельно во избежание возможных контактов и заражений? Если люди верят в положительный сценарий, то так всё и будет. Я — одна из них", — сообщила Резцова изданию RT.

 

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Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине // Новости Китая // CGTN
Автор: Светлана Нерадовская
Темы ирина роднина анфиса резцова
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