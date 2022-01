Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов одержал победу в первом раунде над американским соперником Коди Стэманна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата.

Турнир UFC 270 проходит в Анахайме Соединённых Штатов Америки.

Ранее Саид Нурмагомедов провёл четыре боя в UFC, одержав три победы при одном поражении.

Теперь за плечами 29-летнего российского спортсмена Саида Нурмагомедова 15 побед и два поражения. На счету 32-летнего Коди Стэманна из США 19 побед, 5 поражения и одна ничья.

Турнир UFC 270 является первым крупным турниром по MMA в этом году.

UFC 270 Cody Stamann vs Said Nurmagomedov FullFight Highlights/Коди Стаманн VS Саид Нурмагомедов БОЙ