Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов одержал победу в первом раунде над американским соперником Коди Стэманна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата.
Турнир UFC 270 проходит в Анахайме Соединённых Штатов Америки.
Поединок длился недолго. В первом же раунде российский спортсмен применил удушающий приём и одержал победу. Оба бойца выступают в легчайшем весе, передаёт "Чемпионат".
Ранее Саид Нурмагомедов провёл четыре боя в UFC, одержав три победы при одном поражении.
Теперь за плечами 29-летнего российского спортсмена Саида Нурмагомедова 15 побед и два поражения. На счету 32-летнего Коди Стэманна из США 19 побед, 5 поражения и одна ничья.
Турнир UFC 270 является первым крупным турниром по MMA в этом году.
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