Сотрудники ЦСКА пообещали турецкому футболисту "много Наташ" в России

Переход в ЦСКА из французского "Лилля" турецкого полузащитника Юсуфа Языджи получился неожиданно скандальным. В обычный, в общем-то, процесс сотрудники московского футбольного клуба, ответственные за связи с общественностью, решили привнести немного "юмора". Получилось так себе, общественность юмора не оценила.

В среду на страницах ЦСКА в социальных сетях появилось видео, в котором сообщалось об аренде турецкого футболиста. И всё бы ничего, если б в сюжетная линия ролика. В которой сообщалось, что футболист, якобы долго не соглашавшийся на переход, сделал это только "ключевой" фразы о том, что в России "много Наташ".

Естественно, реакция на подобное была крайне негативной. Видеоролик довольно быстро удалили, но это уже не помогло исправить ситуацию.

Ответственность за произошедшее взяла на себя главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева. По её словам, сценарий презентации планировался другой, но времени на подготовку не хватало, а потому "был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным".

Она принесла извинения болельщикам ("в особенности девушкам"), а также Юсуфу Языджи.

А пресс-секретарь ФК ЦСКА Сергей Аксёнов заявил, что ответственные за инцидент лица отстранены от работы.

"Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы", — цитирует пресс-секретаря футбольного клуба "Спорт-Экспресс".