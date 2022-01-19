Губерниев отреагировал на новое правило для спортсменов-трансгендеров

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу правил для трансгендерных спортсменок, участвующих в Олимпийских играх.

От трансгендерных женщин больше не будут требовать снижать уровень тестостерона для участия в соревнованиях. Новое правило начнёт действовать после Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В беседе с Общественной Службой Новостей Губерниев выразил недоумение по поводу такого спортивного нововведения.

"Есть уровень тестостерона для того, чтобы понимать, женщина ты или нет, насколько я понимаю", — сказал он.

Отмечается, что не только Губерниев, но и многие другие эксперты недовольны решением Международного олимпийского комитета. Российская конькобежка и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова предложила альтернативу — сделать отдельный спортивный разряд с дисциплинами для трансгендерных людей.

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