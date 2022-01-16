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Автор Юлия Миленина

В суде отклонили апелляцию Джоковича и призвали его покинуть Австралию

Спорт

В федеральном суде Австралии отклонили апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, который оспорил решение властей о повторном аннулировании визы и депортации.

В суде отклонили апелляцию Джоковича и призвали его покинуть Австралию

Как сообщает ТАСС, спортсмен должен уехать из страны в ближайшие дни. В течение трёх лет он не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы. Коллегия судей федерального суда единогласно признала законными действия министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука, который повторно аннулировал визу Джоковича.

"Задачей этого суда была оценка законности, обоснованности и рациональности решения, принятого Хоуком. Адвокаты Новака Джоковича не смогли доказать, что это не так", — сказал судья Джеймс Олсоп.

Окончательный текст судебного вердикта пообещали опубликовать через несколько дней.

5 января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна. При себе у него не было документов об освобождении от вакцинации против COVID-19. После проверки визу спортсмена аннулировали. Теннисист попытался оспорить законность решения, обратился в федеральный суд Австралии и выиграл дело.

Однако 14 января власти страны повторно аннулировали визу и потребовали, чтобы Джокович покинул страну. На этот раз отменить решение не удалось.

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Автор: Юлия Миленина
Темы теннис австралия новак джокович
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