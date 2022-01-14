Теннисисту Новаку Джоковичу австралийские власти вторично аннулировали визу. Повторное решение об аннулировании было принято Алексом Хоуком, министром иммиграции Австралии. Об этом пишет The Age.
Причинами для такого решения в отношении первой ракетки мира стали, как выразился министр, "интересы надлежащего порядка". Хоук подчеркнул, что при аннулировании визы Джоковичу власти руководствовались "общественными интересами".
Вторичное аннулирование визы грозит Джоковичу запретом на въезд в Австралию на три года.
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон дал свой комментарий по поводу аннулирования визы Джоковича.
"Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации — один из самых высоких.
Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр.
Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас вовремя пандемии", — сказал Моррисон.
Сообщается, что юристы сербского теннисиста снова собираются подавать апелляцию об обжаловании решения министра иммиграции Австралии — уже во второй раз, в первый раз их апелляция была удовлетворена.
По информации The Age, в случае вторичной подачи апелляции юристами спортсмена, они настаивают на ускоренном её рассмотрении, чтобы к воскресенью суд уже принял по ней решение.
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