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Автор Светлана Нерадовская

Австралийская виза Джоковича аннулирована во второй раз

Спорт

Теннисисту Новаку Джоковичу австралийские власти вторично аннулировали визу. Повторное решение об аннулировании было принято Алексом Хоуком, министром иммиграции Австралии. Об этом пишет The Age.

Австралийская виза Джоковича аннулирована во второй раз

Причинами для такого решения в отношении первой ракетки мира стали, как выразился министр, "интересы надлежащего порядка". Хоук подчеркнул, что при аннулировании визы Джоковичу власти руководствовались "общественными интересами".

Вторичное аннулирование визы грозит Джоковичу запретом на въезд в Австралию на три года.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон дал свой комментарий по поводу аннулирования визы Джоковича.

"Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации — один из самых высоких.

Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр.

Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас вовремя пандемии", — сказал Моррисон.

Сообщается, что юристы сербского теннисиста снова собираются подавать апелляцию об обжаловании решения министра иммиграции Австралии — уже во второй раз, в первый раз их апелляция была удовлетворена.

По информации The Age, в случае вторичной подачи апелляции юристами спортсмена, они настаивают на ускоренном её рассмотрении, чтобы к воскресенью суд уже принял по ней решение.

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Первую ракетку мира Новака Джоковича не впустили в Австралию без прививки
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
Темы теннис австралия новак джокович
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Австралийская виза Джоковича аннулирована во второй раз
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