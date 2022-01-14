Фигурист Галлямов рассказал, что плохо себя чувствовал во время ЧЕ

Победитель чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Галлямов, выигравший в паре с Анастасией Мишиной золото турнира, признался, что плохо себя чувствовал во время соревнований в Таллине.

"Мы хорошо откатали программу и смогли преодолеть все проблемы, с которыми столкнулись здесь. Я не очень хорошо себя чувствовал, у меня была простуда — но это не сыграло никакой роли и не помешало продемонстрировать прокат высочайшего уровня. Не так важно, болеешь ты или нет, нужно выходить и просто делать", — рассказал Галлямов журналистам Championat.com.

Пара Мишина — Галлямов блестяще выступила на чемпионате Европы, установив своим выступлением сразу три мировых рекорда: в короткой программе, затем в произвольной, и по итогу обеих программ, получив в результате от судей рекордное количество баллов — 239,82. Второе и третье место чемпионата Европы также получили российские пары. Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили серебряные медали, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзовые.