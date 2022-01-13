Российские фигуристы Мишина и Галлямов установили новый мировой рекорд

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в среду установили новый мировой рекорд по очкам в короткой программе пар во время чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Таллине.

Они набрали 82,36 балла, превысив на 0,02 балла предыдущий рекорд, кстати, тоже принадлежавший российской паре Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Таким образом, весь промежуточный пьедестал заняли наши пары:

Мишина и Галлямов находятся на первом месте;

за ними следуют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 81,58 балла;

ещё одна российская пара Бойкова и Козловский — 76,26 балла — замыкают тройку лидеров.

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