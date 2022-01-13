Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в среду установили новый мировой рекорд по очкам в короткой программе пар во время чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Таллине.
Они набрали 82,36 балла, превысив на 0,02 балла предыдущий рекорд, кстати, тоже принадлежавший российской паре Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Таким образом, весь промежуточный пьедестал заняли наши пары:
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