Легкоатлетка Тимановская поведала, чему она научилась за полгода жизни в Польше

Белорусская атлетка Кристина Тимановская, которая уже полгода живёт в Польше, рассказала, что она поняла для себя за полгода жизни в этой стране.

Спортсменка призналась, что эти шесть месяцев сильно изменили её жизнь, которая уже точно никогда не будет прежней.

Она рассказала, что польский язык является для неё сложным, хотя она и "выучила пару фраз на польском" и старается хоть иногда использовать польский вместо английского.

"Я начала питаться другими продуктами, которые в Белоруссии были для меня непозволительной роскошью. Полюбила жизнь в городе, но всё равно хочу в следующем году переехать за город ближе в парку или лесу. Научилась не доверять всем и, в частности, белорусам, которые говорят, что они такие же, как я, и "очень хотят помочь". Обожглась с этим довольно сильно", — рассказала Тимановская в своём Instagram.

Белорусская спортсменка добавила, что в Польше она осуществила свою мечту, создав свой бренд одежды, продвижением которого теперь занимается.

Она считает своим достижением то, что она научилась отказывать людям.

"Я научилась говорить нет! Даже когда неловко или стыдно. Особенно тем, кто пытается извлечь из меня выгоду", — добавила спортсменка.

Тимановская призналась, что жить в Польше проще, потому что здесь большой выбор готовой полезной еды, и всегда можно найти хорошие скидки.

На Олимпиаде-2020 Тимановская не согласилась с решением тренеров сборной, за что её сняли с соревнований и пытались силой вернуть на родину, в Минск. Спортсменка обратилась за помощью в МОК и попросила убежища в Европе. С лета 2021 года она живёт в Польше.

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