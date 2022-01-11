Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову снова доставили в медучреждение на лечение.

Как сообщает ТАСС, она отказалась от дополнительных комментариев по поводу своего состояния.

"Я в больнице", — сказала Тарасова.

В прошлую пятницу, 7 января, к ней приезжала бригада скорой помощи. Тренер жаловалась на боли в животе и головокружение. Медики помогли ей на месте, однако не стали госпитализировать.

В декабре 2021 года Тарасова уже лежала в больнице. Её оформили в столичное медучреждение 14 декабря. Врачи выписали пациентку 22 декабря.

Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что заслуженный тренер СССР пропустит финал "Ледникового периода" на "Первом канале" из-за плохого самочувствия. Об этом объявил ведущий программы, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

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