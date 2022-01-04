Россиянка Наталья Непряева выиграла общий зачет "Тур де Ски"

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет "Тур де Ски".

Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Третьей стала норвежка Хейди Венг.

Тур де Ски - это многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Она традиционно проходит в конце декабря — начале января.

Гонка состоит из 7 этапов, они длятся по одному дню.

Женщины преодолевают 62 километра, мужчины - до 90 километров.

Победители определяются в двух номинациях: по наименьшему общему времени прохождения всех этапов и по набранным спринтерским очкам.

Pravda.Ru писала, что лыжница Татьяна Сорина выиграла 10-километровую гонку с раздельным стартом в рамках чемпионата России. Соревнования проходили в Тюмени.

Сорина показала результат 24 минуты 13,2 секунды. Второй финишировала Мария Истомина с отставанием в 35,4 секунды. Третье место заняла Анастасия Рыгалина (отставание 54,1). Наталья Непряева заняла четвёртое место.

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