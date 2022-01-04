Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет "Тур де Ски".
Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Третьей стала норвежка Хейди Венг.
Тур де Ски - это многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Она традиционно проходит в конце декабря — начале января.
Победители определяются в двух номинациях: по наименьшему общему времени прохождения всех этапов и по набранным спринтерским очкам.
Pravda.Ru писала, что лыжница Татьяна Сорина выиграла 10-километровую гонку с раздельным стартом в рамках чемпионата России. Соревнования проходили в Тюмени.
Сорина показала результат 24 минуты 13,2 секунды. Второй финишировала Мария Истомина с отставанием в 35,4 секунды. Третье место заняла Анастасия Рыгалина (отставание 54,1). Наталья Непряева заняла четвёртое место.
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