Злодеев прокомментировал инцидент на авиарейсе в Канаде: "Всё было прилично"

Хоккеист молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев прокомментировал снятие с рейса в Канаде российской команды из-за якобы "непристойного поведения". Как подчеркнул игрок, "никто из спортсменов себя не вёл вызывающе".

Ранее шведские журналисты заявили, что российскую команду сняли с рейса в Калгари из-за того, что те вызывающе себя вели на борту самолёта. Согласно информации, хоккеисты якобы громко кричали, были в нетрезвом состоянии и докучали другим пассажирам.

"Я даже не знаю, сколько всего пассажиров было. Три хоккейные команды и ещё столько же обычных людей, которые летели в Европу. Был канун Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но никто не кричал и не вёл себя вызывающе", — цитирует Дмитрия Злодеева ТАСС.

Команда направлялась во Франкфурт. Российский хоккеист подчеркнул, что к игрокам команды никто лично с претензиями не обращался, а замечание им сделали лишь единожды и совсем по другому поводу.

"Предложил новые маски — и всё. Потом объявили, что нужно выйти из самолёта. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора", — резюмировал хоккеист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.