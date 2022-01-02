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Автор Екатерина Широкова

Злодеев прокомментировал инцидент на авиарейсе в Канаде: "Всё было прилично"

Спорт

Хоккеист молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев прокомментировал снятие с рейса в Канаде российской команды из-за якобы "непристойного поведения". Как подчеркнул игрок, "никто из спортсменов себя не вёл вызывающе".

Злодеев прокомментировал инцидент на авиарейсе в Канаде: "Всё было прилично"

Ранее шведские журналисты заявили, что российскую команду сняли с рейса в Калгари из-за того, что те вызывающе себя вели на борту самолёта. Согласно информации, хоккеисты якобы громко кричали, были в нетрезвом состоянии и докучали другим пассажирам.

"Я даже не знаю, сколько всего пассажиров было. Три хоккейные команды и ещё столько же обычных людей, которые летели в Европу. Был канун Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но никто не кричал и не вёл себя вызывающе", — цитирует Дмитрия Злодеева ТАСС.

Команда направлялась во Франкфурт. Российский хоккеист подчеркнул, что к игрокам команды никто лично с претензиями не обращался, а замечание им сделали лишь единожды и совсем по другому поводу.

"Предложил новые маски — и всё. Потом объявили, что нужно выйти из самолёта. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора", — резюмировал хоккеист.

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