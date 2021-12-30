Фигурист Соловьёв рассказал о самочувствии после избиения

Фигуриста Дмитрия Соловьёва, получившего травмы головы и сотрясение мозга после избиения тремя мужчинами в центре Москвы, выписали из больницы. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию.

Спортсмен рассказал изданию "КП", как дело дошло до избиения, и какие рекомендации дали ему врачи, чтобы избежать нагрузки на мозг.

"Не могу спокойно смотреть, когда обижают женщин. Меня так воспитали. Вообще не терплю никакого хамства по отношению к людям. Спасибо за поддержку моим поклонникам. Я в больнице, вообще не заходил в соцсети. Врачи сказали: "Никакого телефона, никакого телевизора и книг". Даже когда звонил близким по видеосвязи, глаза отводил от экрана, поскольку от концентрации внимания начинала голова болеть. Да и сейчас стараюсь минимизировать соцсети, чтобы побыстрее восстановиться", — рассказал Соловьёв.

Спортсмен признался, что до последнего надеялся, что его не положат в больницу, а просто осмотрят и отпустят домой, но врачи его не отпустили. Фигуриста расстроила информация о том, что у не просто сотрясение мозга, а ушиб и кровоизлияние, что, по словам его врачей, "гораздо хуже". Соловьёв признался, что это — его первая серьёзная травма, и он старался соблюдать все рекомендации медиков.

"Трудно сказать, поскольку при каких-то падениях я даже не ходил к врачам. Но сейчас чувствую последствия, в голове туман. Нешуточная травма. Врачи вообще сказали: "Дмитрий Владимирович, вы должны лежать в реанимации". Я говорю: "Но я вроде бы более или менее нормально себя чувствую". Хотя, когда я вставал, чувствовал головокружение и давление в голове. Но я старался мало двигаться, поскольку врачи рекомендовали только лежать, спать, есть. Даже на процедуры, несмотря на моё сопротивление, возили на кресле-каталке. Мол, при таких серьёзных травмах головы лучше поменьше двигаться", — поделился спортсмен.

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