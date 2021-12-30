Российская теннисистка Павлюченкова заразилась коронавирусом

Российская теннисистка — первая ракетка страны — Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом. Она сейчас находится на самоизоляции в Австралии.

"Привет всем. У меня плохие новости. Во вторник я прилетела в Австралию, где мой тест на COVID-19 оказался положительным. Сейчас я нахожусь в изоляции в специальном отеле и следую всем протоколам под наблюдением врачей", — написала 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в Twitter

Спортсменка отметила, что делала прививку. Анастасия должна участвовать в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 17 по 30 января. Теннисистка сообщила, что вернётся, когда это будет безопасно для остальных.

Павлюченкова в 2020 году спортсменка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в паре с Андреем Рублёвым.

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