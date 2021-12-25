Рудковская обиделась на Тарасову за её резкие слова

Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская продолжила конфликт с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, возмущённо ответив ей после того, как тренер резко выразила своё мнение в её адрес.

Рудковская напомнила в интервью "Спорт-Экспресс", что каждый в России имеет право на выражение своего мнения, поэтому молчать она не намерена и будут говорить о фигурном катании всё, что посчитает нужным.

После этого продюсер перечислила пункты, которые, по её словам, дают ей на это право: что она "прошла со своим мужем две Олимпиады", является инвестором "Ангелом Плющенко", спонсирует талантливых юных фигуристов, сама являясь мамой подрастающего фигуриста, устраивает грандиозные ледовые шоу.

После перечисления своих заслуг в области фигурного катания Рудковская подчеркнула, что всё это даёт ей полное право громко говорить то, что она думает.

"Я буду говорить всегда то, что считаю нужным, особенно когда нападают на мою семью. Не важно, кто мой оппонент, невзирая на их прошлые заслуги перед Отечеством! У моего мужа заслуг не меньше! Мы никого первые не трогаем, но если будут нападать, я буду не обороняться, а идти в контрнаступление! Во всем должна быть справедливость, особенно в спорте! Я вижу очень много несправедливости. Пока молчу, но, думаю, скоро выскажусь!" — пообещала продюсер.

В завершении она сказала, что раньше уважала Тарасову "за правду", но теперь, по мнению Рудковской, тренер перестала её замечать.

"Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает! Может, сил нет, а может, просто не хочет! Татьяне Анатольевне хочу пожелать здоровья. У меня на неё обид нет! Давайте закроем эту тему. Она — великий тренер, но конфликт начала не я!" — завершали Рудковская.

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