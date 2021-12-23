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Оргкомитет Олимпиады в Пекине выразил сожаление в связи с отказом НХЛ от участия

Спорт

Организаторы зимней Олимпиады 2022 года в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что игроки Национальной хоккейной лиги не приедут на Игры. Как пишет ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр Хуан Чунь.

Оргкомитет Олимпиады в Пекине выразил сожаление в связи с отказом НХЛ от участия

"Из-за пандемии они не смогли принять участие в соревнованиях. Мы выражаем сожаление по этому поводу", — сказал он.

Он рассказал, что оргкомитет предпринимает все усилия, чтобы не допустить вспышки коронавируса.

"Мы твёрдо уверены, что эти меры позволят минимизировать риск распространения вируса. Мы гарантируем безопасность Игр для здоровья спортсменов и прочих участников", — добавил Хуан Чунь.

21 декабря стало известно, что регулярный чемпионат и тренировки команд приостановили до 26 декабря из-за коронавируса.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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